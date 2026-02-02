Santarém com 345 mil euros para projectos culturais

Candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais podem ser feitas a partir de 1 de Fevereiro.

A Câmara de Santarém abre domingo, 1 de Fevereiro, as candidaturas ao PAAAC – Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais, que tem alocados 345 mil euros destinados ao apoio de projectos culturais desenvolvidos no concelho. As candidaturas estão abertas para as seguintes modalidades: actividade permanente (programa anual); actividade pontual e festivais; investimento e aquisição de equipamento.

O município informa que são elegíveis projectos enquadrados nas áreas culturais definidas no Regulamento do PAAAC, nomeadamente teatro, música, dança e expressão corporal, cultura tradicional, artes plásticas, pesquisa, investigação, documentação e arquivo, bem como projectos transdisciplinares.