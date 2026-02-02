uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 02-02-2026 18:11

Santarém cria balcão para apoiar candidatos a medidas extraordinárias do Governo

A Câmara de Santarém decidiu implementar, a partir de 3 de Fevereiro, um balcão municipal de apoio às candidaturas a medidas extraordinárias criadas pelo Governo na sequência dos danos causados pela tempestade Kristin.

A Câmara de Santarém decidiu implementar, a partir de terça-feira, 3 de Fevereiro, um balcão municipal de apoio às candidaturas a medidas extraordinárias criadas pelo Governo na sequência dos danos causados pela tempestade Kristin, que afectaram infraestruturas, habitações, explorações económicas e o normal funcionamento de serviços essenciais.
Esse serviço municipal é destinado a esclarecer dúvidas, orientar processos e prestar informação detalhada relativamente aos apoios governamentais agora anunciados. O atendimento decorre entre as 09h00 e as 18h00, na Loja do Cidadão de Santarém, no balcão do Espaço Empresa.
Segundo informa o município, o balcão vai contar com a presença de técnicos especializados, preparados para garantir um acompanhamento personalizado, analisando cada situação e apoiando cidadãos e empresas na identificação dos apoios aplicáveis, bem como no correto encaminhamento das respetivas candidaturas.
“Com esta decisão, o Município de Santarém reafirma o seu compromisso público de assegurar à população uma resposta célere, eficaz e articulada, reforçando a capacidade de recuperação do concelho face aos impactos severos provocados pela depressão Kristin”, refere a Câmara de Santarém em comunicado.
