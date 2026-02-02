uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-02-2026 14:11

Tomar actualiza locais de apoio à população afectada pela depressão Kristin

Tomar actualiza locais de apoio à população afectada pela depressão Kristin
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Distribuição de refeições quentes passa a ser assegurada na Cantina do Instituto Politécnico de Tomar. Recolha de bens alimentares e bens essenciais passa a realizar-se no edifício da Junta de Freguesia de São João Baptista.

A Câmara de Tomar divulgou uma actualização dos locais de apoio disponibilizados à população, no âmbito da resposta à situação provocada pela depressão Kristin, que afectou o concelho nos últimos dias.
De acordo com a autarquia, a distribuição de refeições quentes passa a ser assegurada na cantina do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com serviço de almoço entre as 12h00 e as 14h00 e jantar das 19h00 às 21h00. No que respeita à entrega e recolha de bens alimentares e bens essenciais, passam a realizar-se no edifício da Junta de Freguesia de São João Baptista, centralizando assim este apoio à população.
Mantém-se igualmente disponível o serviço de banhos, que continua a funcionar no Complexo Desportivo Municipal, garantindo condições básicas de higiene às pessoas afectadas. Relativamente aos donativos de materiais de construção, o município informa que estes devem ser entregues nos armazéns da FAI, permitindo apoiar os trabalhos de reparação e recuperação das habitações e infraestruturas danificadas.
A Câmara de Tomar agradece a colaboração de todos os cidadãos e entidades envolvidas, assegurando que estes apoios continuarão a ser garantidos enquanto se justificar, em função da evolução da situação no concelho.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar