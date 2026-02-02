Tomar actualiza locais de apoio à população afectada pela depressão Kristin

Distribuição de refeições quentes passa a ser assegurada na Cantina do Instituto Politécnico de Tomar. Recolha de bens alimentares e bens essenciais passa a realizar-se no edifício da Junta de Freguesia de São João Baptista.

A Câmara de Tomar divulgou uma actualização dos locais de apoio disponibilizados à população, no âmbito da resposta à situação provocada pela depressão Kristin, que afectou o concelho nos últimos dias.

De acordo com a autarquia, a distribuição de refeições quentes passa a ser assegurada na cantina do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com serviço de almoço entre as 12h00 e as 14h00 e jantar das 19h00 às 21h00. No que respeita à entrega e recolha de bens alimentares e bens essenciais, passam a realizar-se no edifício da Junta de Freguesia de São João Baptista, centralizando assim este apoio à população.

Mantém-se igualmente disponível o serviço de banhos, que continua a funcionar no Complexo Desportivo Municipal, garantindo condições básicas de higiene às pessoas afectadas. Relativamente aos donativos de materiais de construção, o município informa que estes devem ser entregues nos armazéns da FAI, permitindo apoiar os trabalhos de reparação e recuperação das habitações e infraestruturas danificadas.

A Câmara de Tomar agradece a colaboração de todos os cidadãos e entidades envolvidas, assegurando que estes apoios continuarão a ser garantidos enquanto se justificar, em função da evolução da situação no concelho.