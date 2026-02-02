uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 02-02-2026 18:17

Troço de muralha desaba em miradouro de Santarém

FOTO – Facebook João Teixeira Leite
Um troço de muralha no miradouro da Rua Luís Camões, em Santarém, desabou esta segunda-feira, 2 de Fevereiro, obrigando à evacuação do parque de estacionamento aí existente. Foi solicitado o apoio da PSP, devido ao perigo iminente de danos em veículos aí estacionados.
A Câmara de Santarém apela à população que evite estacionar ou circular em zonas sinalizadas como perigosas, respeite as indicações das autoridades no local e priorize sempre a sua segurança e a dos outros.
“Quanto à salvaguarda e valorização do património, estamos em contacto com o Património IP. Como é do conhecimento público vamos iniciar empreitada de requalificação desta zona. Já estamos a articular com a equipa projectista”, informou o presidente da Câmara de Santarém nas redes sociais.

