Troço de muralha desaba em miradouro de Santarém

Um troço de muralha no miradouro da Rua Luís Camões, em Santarém, desabou esta segunda-feira, 2 de Fevereiro, obrigando à evacuação do parque de estacionamento aí existente. Foi solicitado o apoio da PSP, devido ao perigo iminente de danos em veículos aí estacionados.

A Câmara de Santarém apela à população que evite estacionar ou circular em zonas sinalizadas como perigosas, respeite as indicações das autoridades no local e priorize sempre a sua segurança e a dos outros.

“Quanto à salvaguarda e valorização do património, estamos em contacto com o Património IP. Como é do conhecimento público vamos iniciar empreitada de requalificação desta zona. Já estamos a articular com a equipa projectista”, informou o presidente da Câmara de Santarém nas redes sociais.