VFX e Loures querem que Governo ajude a pagar nova variante entre Alverca e o Parque das Nações

As câmaras de Loures e Vila Franca de Xira estão a trabalhar em conjunto para concretizar a ambição antiga de ter uma variante à Estrada Nacional 10 (EN10) que ligue Alverca ao Parque das Nações e esperam que o Governo possa vir a financiar parte do projecto.

O presidente de VFX, Fernando Paulo Ferreira, veio agora estimar que o custo da obra ronde os dez milhões de euros. Segundo o autarca, a ambição dos dois concelhos - geridos pelo Partido Socialista - é apresentar o projecto da nova variante ao Ministério das Infraestruturas para que o Governo possa comparticipar o financiamento da obra.

A EN10, tal como está, é uma das vias mais saturadas do país e um pesadelo para os condutores, com trânsito intenso em praticamente todas as horas do dia e com pára-arranca que, em alguns dias, se arrasta de Alhandra à Póvoa de Santa Iria. A nova variante a Alverca, que está a ser estudada por Loures e Lisboa, como O MIRANTE já tinha dado nota, deverá ter oito quilómetros de extensão. “Acreditamos que a nova variante será uma via absolutamente estrutural para o nosso concelho e estamos a trabalhar muito nessa ambição”, afirmou recentemente o autarca numa assembleia municipal. Já a Câmara de Loures, liderada por Ricardo Leão, também já veio publicamente assumir a elevada prioridade do projecto, entendendo-o como uma intervenção estruturante para a melhoria da mobilidade e segurança rodoviária entre Santa Iria da Azóia e a Póvoa de Santa Iria.

Os dois municípios confirmam que já foram desenvolvidos passos preparatórios para concretizar o projecto, incluindo reuniões entre técnicos dos dois municípios para articular opções de traçado e perfil da futura via, visando assegurar coerência técnica e territorial entre os dois concelhos. A primeira ideia em cima da mesa é ligar a nova variante ao actual IC2, que hoje liga o Parque das Nações a Santa Iria da Azóia, construído na altura da Expo 98.

A Câmara de Loures já veio garantir que o canal destinado à nova variante está previsto no Plano Director Municipal, no loteamento da Quinta dos Salgados, evitando que o município tenha de comprar terrenos. No caso de Vila Franca de Xira o município já tinha aprovado anteriormente um parque empresarial da Hychem na Póvoa de Santa Iria a troco da cedência de terrenos para a nova variante, tendo já sido comprados também, no primeiro mandato de Fernando Paulo Ferreira como presidente, vários terrenos ribeirinhos necessários ao novo traçado, entre Alverca e o Forte da Casa.