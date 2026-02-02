Sociedade | 02-02-2026 17:58
Deslizamento de terras destrói estrada entre a Vila da Marmeleira a São João da Ribeira
Deslizamento de terras destrói estrada secundária que liga a Vila da Marmeleira a São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior.
Um deslizamento de terras destruiu um troço de estrada que liga a Vila da Marmeleira a São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior. A estrada já estava interdita à circulação de veículos devido às cheias na zona de São João da Ribeira, consequência da tempestade Kristin.
A estrada, que tinha sido totalmente requalificada há três anos, desabou por completo devido a um deslizamento de terras. A dimensão do colapso do talude arrastou grandes quantidades de terra e materiais, deixando a via intransitável.
O deslizamento ocorreu entre os dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro, sem feridos a registar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar