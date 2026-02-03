uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-02-2026 20:29

Coruche activa Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil

Coruche activa Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A intensificação da precipitação e do vento no concelho levou a autarquia a elevar o nível de prontidão da Protecção Civil, face ao aumento do risco de cheias, inundações e constrangimentos em serviços essenciais.

O município de Coruche activou, com efeitos imediatos, o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, na sequência dos impactos provocados pela tempestade Kristin, que tem causado precipitação intensa e ventos fortes em todo o concelho.
A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária da Comissão Municipal Restrita de Protecção Civil, convocada devido ao agravamento das condições meteorológicas e à subida acentuada dos níveis hidrométricos do rio Sorraia e dos seus afluentes.
Segundo a autarquia, a evolução da situação aumentou de forma significativa o risco de cheias e inundações, sobretudo em zonas ribeirinhas, áreas agrícolas e núcleos habitacionais mais vulneráveis, exigindo uma resposta preventiva reforçada.
As previsões meteorológicas disponíveis apontam para a manutenção de condições adversas nos próximos dias, cenário que poderá agravar a situação hidrológica no concelho, obrigando a uma vigilância permanente e à adopção de medidas adicionais de prevenção e segurança.
Na sequência da tempestade, registaram-se ainda interrupções no fornecimento de energia eléctrica, no abastecimento de água e nos serviços de telecomunicações em algumas localidades, condicionando temporariamente o acesso da população a serviços essenciais.
A activação do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil permite a mobilização coordenada dos meios e recursos necessários para a protecção de pessoas e bens, a mitigação dos riscos identificados e a reposição gradual da normalidade, assegurando uma resposta articulada entre todas as entidades envolvidas.
O município de Coruche, através da Comissão Municipal de Protecção Civil, acompanha de forma permanente a evolução da situação, em articulação com as autoridades e os agentes de protecção civil, apelando à população para que acompanhe as informações oficiais, adopte comportamentos de autoprotecção e evite deslocações desnecessárias para zonas de risco.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar