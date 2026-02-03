Coruche activa Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil

O município de Coruche activou, com efeitos imediatos, o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, na sequência dos impactos provocados pela tempestade Kristin, que tem causado precipitação intensa e ventos fortes em todo o concelho.

A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária da Comissão Municipal Restrita de Protecção Civil, convocada devido ao agravamento das condições meteorológicas e à subida acentuada dos níveis hidrométricos do rio Sorraia e dos seus afluentes.

Segundo a autarquia, a evolução da situação aumentou de forma significativa o risco de cheias e inundações, sobretudo em zonas ribeirinhas, áreas agrícolas e núcleos habitacionais mais vulneráveis, exigindo uma resposta preventiva reforçada.

As previsões meteorológicas disponíveis apontam para a manutenção de condições adversas nos próximos dias, cenário que poderá agravar a situação hidrológica no concelho, obrigando a uma vigilância permanente e à adopção de medidas adicionais de prevenção e segurança.

Na sequência da tempestade, registaram-se ainda interrupções no fornecimento de energia eléctrica, no abastecimento de água e nos serviços de telecomunicações em algumas localidades, condicionando temporariamente o acesso da população a serviços essenciais.

A activação do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil permite a mobilização coordenada dos meios e recursos necessários para a protecção de pessoas e bens, a mitigação dos riscos identificados e a reposição gradual da normalidade, assegurando uma resposta articulada entre todas as entidades envolvidas.

O município de Coruche, através da Comissão Municipal de Protecção Civil, acompanha de forma permanente a evolução da situação, em articulação com as autoridades e os agentes de protecção civil, apelando à população para que acompanhe as informações oficiais, adopte comportamentos de autoprotecção e evite deslocações desnecessárias para zonas de risco.