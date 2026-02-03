Sociedade | 03-02-2026 12:00
Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria
foto ilustrativa
Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue no sábado, 7 de Fevereiro, das 15h00 às 19h30, na sua sede.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue no sábado, 7 de Fevereiro, das 15h00 às 19h30, na sua sede, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.
A iniciativa surge após um balanço muito positivo do mês de Janeiro, no qual se realizaram cinco sessões que contaram com a generosidade de 131 dadores. “Este espírito solidário é fundamental para garantir as reservas de sangue e responder às necessidades dos doentes que dependem destas dádivas para os seus tratamentos”, refere a associação apelando a uma participação massiva na próxima acção de recolha.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar