uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-02-2026 20:09

Detido na Póvoa de Sta. Iria por violência doméstica ficou em preventiva

FOTO ILUSTRATIVA – FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Homem de 37 anos ficou em prisão preventiva uma vez que agredia, ameaçava e perseguia a companheira na Póvoa de Santa Iria.

Ficou em prisão preventiva o homem de 37 anos que foi detido pela PSP na Póvoa de Santa Iria, no dia 26 de Janeiro, pelo crime de violência doméstica.
Segundo as autoridades, pendia sob o suspeito um mandado de detenção, fora de flagrante delito, na sequência da violência que exercia num quadro conjugal.
O homem presseguiu pessoal e digitalmente a vítima, chegando a comprometer a sua tranquilidade, autodeterminação e dignidade através de intromissões na sua vida privada. No desenrolar dos factos o suspeito chegou a escalar para episódios lesivos da integridade física, vindo a perseguir a vítima na sua vida social, tendo numa dessas ocasiões projectado uma garrafa com lixivia contra a vitima, causando-lhe dor e necessidade de intervenção médica urgente.
“Perante as eminentes e reais ameaças, imperou uma resposta policial imediata, orientada para a proteção da vítima e recolha de meios de prova, trabalho esse que acautelou que viesse a ser emitido pela autoridade judiciária mandados de detenção fora de flagrante delito, permitindo a sua detenção imediata e, ao mesmo tempo, a proteção da vítima de novos episódios de violência”, refere a PSP de Vila Franca de Xira.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar