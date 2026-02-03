Detido na Póvoa de Sta. Iria por violência doméstica ficou em preventiva

Ficou em prisão preventiva o homem de 37 anos que foi detido pela PSP na Póvoa de Santa Iria, no dia 26 de Janeiro, pelo crime de violência doméstica.

Segundo as autoridades, pendia sob o suspeito um mandado de detenção, fora de flagrante delito, na sequência da violência que exercia num quadro conjugal.

O homem presseguiu pessoal e digitalmente a vítima, chegando a comprometer a sua tranquilidade, autodeterminação e dignidade através de intromissões na sua vida privada. No desenrolar dos factos o suspeito chegou a escalar para episódios lesivos da integridade física, vindo a perseguir a vítima na sua vida social, tendo numa dessas ocasiões projectado uma garrafa com lixivia contra a vitima, causando-lhe dor e necessidade de intervenção médica urgente.

“Perante as eminentes e reais ameaças, imperou uma resposta policial imediata, orientada para a proteção da vítima e recolha de meios de prova, trabalho esse que acautelou que viesse a ser emitido pela autoridade judiciária mandados de detenção fora de flagrante delito, permitindo a sua detenção imediata e, ao mesmo tempo, a proteção da vítima de novos episódios de violência”, refere a PSP de Vila Franca de Xira.

