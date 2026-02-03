uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-02-2026 07:00

Investimento de 2,5 milhões cria 36 vagas para idosos em Glória do Ribatejo

Investimento de 2,5 milhões cria 36 vagas para idosos em Glória do Ribatejo
Nova ERPI em Glória do Ribatejo vem dar resposta a uma necessidade há muito sentida pela população - foto O MIRANTE
Nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo foi inaugurada no sábado, 24 de Janeiro, representando um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros e reforçando a resposta social no concelho de Salvaterra de Magos e na região da Lezíria do Tejo.

Foi inaugurada no sábado, 24 de Janeiro, a nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos. A cerimónia contou com a presença da secretária de Estado da Acção Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, entre outras entidades locais e regionais. O novo equipamento social representa um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros e surge como resposta à escassez de vagas para a população sénior no concelho na região da Lezíria do Tejo, onde a oferta de estruturas residenciais continua a ser insuficiente. A nova ERPI tem capacidade para 36 utentes. A selecção foi realizada de acordo com o regulamento interno da instituição, com critérios previamente definidos, assegurando transparência e equidade no acesso à resposta social.
Segundo o presidente do Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo, Rogério Monteiro, o concelho tem poucas respostas dirigidas às pessoas idosas, considerando que a nova ERPI vem “resolver parte do problema” e colmatar carências em vários municípios da região. A estrutura foi construída junto ao edifício já existente, onde funcionam outras valências, como a creche e o apoio à infância. A ampliação permitiu criar uma área residencial para os utentes, bem como espaços técnicos essenciais ao funcionamento da resposta social. O investimento contou com o apoio do Instituto da Segurança Social, da Câmara Municipal de Salvaterra, da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e da própria instituição.
A presidente da União Distrital das IPSS de Santarém, Tânia Gaspar, referiu que a concretização da ERPI resultou de um percurso longo, marcado pela persistência e cooperação, considerando que o novo equipamento representa um espaço de cuidado, dignidade e bem-estar. O presidente da junta, Rui Monteiro, salientou que a abertura da ERPI responde a uma necessidade antiga da população, considerando que o projecto reflecte a união de esforços entre o poder local, a administração central, as instituições sociais e a comunidade. Paula Carloto, directora do Centro Distrital da Segurança Social, destacou o rigor e a exigência aplicados na execução do projecto, referindo que a nova estrutura contribui para mitigar problemas existentes ao nível da resposta social no distrito.
A presidente da câmara, Helena Neves, sublinhou a importância social do novo equipamento e o envolvimento do município desde o início, num apoio que rondou um milhão de euros. A autarca considerou que o investimento na área social representa uma aposta no futuro do concelho, deixando ainda um reconhecimento público à dedicação de Rogério Monteiro ao projecto.

