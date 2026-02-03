Investimento de 2,5 milhões cria 36 vagas para idosos em Glória do Ribatejo

Foi inaugurada no sábado, 24 de Janeiro, a nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos. A cerimónia contou com a presença da secretária de Estado da Acção Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, entre outras entidades locais e regionais. O novo equipamento social representa um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros e surge como resposta à escassez de vagas para a população sénior no concelho na região da Lezíria do Tejo, onde a oferta de estruturas residenciais continua a ser insuficiente. A nova ERPI tem capacidade para 36 utentes. A selecção foi realizada de acordo com o regulamento interno da instituição, com critérios previamente definidos, assegurando transparência e equidade no acesso à resposta social.

Segundo o presidente do Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo, Rogério Monteiro, o concelho tem poucas respostas dirigidas às pessoas idosas, considerando que a nova ERPI vem “resolver parte do problema” e colmatar carências em vários municípios da região. A estrutura foi construída junto ao edifício já existente, onde funcionam outras valências, como a creche e o apoio à infância. A ampliação permitiu criar uma área residencial para os utentes, bem como espaços técnicos essenciais ao funcionamento da resposta social. O investimento contou com o apoio do Instituto da Segurança Social, da Câmara Municipal de Salvaterra, da Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo e da própria instituição.

A presidente da União Distrital das IPSS de Santarém, Tânia Gaspar, referiu que a concretização da ERPI resultou de um percurso longo, marcado pela persistência e cooperação, considerando que o novo equipamento representa um espaço de cuidado, dignidade e bem-estar. O presidente da junta, Rui Monteiro, salientou que a abertura da ERPI responde a uma necessidade antiga da população, considerando que o projecto reflecte a união de esforços entre o poder local, a administração central, as instituições sociais e a comunidade. Paula Carloto, directora do Centro Distrital da Segurança Social, destacou o rigor e a exigência aplicados na execução do projecto, referindo que a nova estrutura contribui para mitigar problemas existentes ao nível da resposta social no distrito.

A presidente da câmara, Helena Neves, sublinhou a importância social do novo equipamento e o envolvimento do município desde o início, num apoio que rondou um milhão de euros. A autarca considerou que o investimento na área social representa uma aposta no futuro do concelho, deixando ainda um reconhecimento público à dedicação de Rogério Monteiro ao projecto.