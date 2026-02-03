uma parceria com o Jornal Expresso
 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-02-2026 21:00

Liga de Combatentes debate violência contra as mulheres em Vila Franca de Xira

violencia domestica
foto ilustrativa
O Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga de Combatentes promove, a 10 de Março, uma palestra dedicada ao tema "A Violência Contra Mulheres -Factos". A sessão integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher.

O Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga de Combatentes assinala o Dia Internacional da Mulher com a realização de uma palestra dedicada ao tema “A Violência Contra Mulheres-Factos”, no próximo dia 10 de Março, pelas 19h00, no auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira.
A iniciativa terá lugar nas instalações situadas na Rua Dr. Vasco Moniz, n.º 27, e pretende lançar um olhar atento e estruturado sobre uma problemática de elevada relevância social, cujas causas e consequências continuam a marcar profundamente a vida de muitas mulheres e famílias.
Para abordar o tema, a organização contará com a participação da advogada Ana Leonor Marciano, com vasta experiência na defesa dos Direitos Humanos de Mulheres e Crianças, que trará uma perspetiva jurídica e social sobre a violência exercida contra o universo feminino.
O Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga de Combatentes considera que esta é uma matéria de grande complexidade, que exige sensibilidade, conhecimento e reflexão coletiva, reforçando a importância de envolver a comunidade na prevenção e combate a todas as formas de violência.
A entidade promotora convida a população a marcar presença e apela ainda à divulgação da iniciativa, sublinhando que a participação de todos contribui para dignificar o debate e fortalecer a consciencialização social em torno desta causa.

