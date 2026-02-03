uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-02-2026

Mau tempo deixa estradas degradadas na Póvoa de Santa Iria

Mau tempo deixa estradas degradadas na Póvoa de Santa Iria
Mau tempo deixa estradas degradadas na Póvoa de Santa Iria
Mau tempo deixa estradas degradadas na Póvoa de Santa Iria
Mau tempo deixa estradas degradadas na Póvoa de Santa Iria
Chuva e vento causaram buracos em várias estradas na Póvoa de Santa Iria. Junta sinalizou estragos, mas reparações são responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa sinalizou buracos e zonas que se tornaram perigosas na sequência do mau tempo.
Na cidade da Póvoa de Santa Iria existem várias estradas com buracos, nomeadamente na Rua António Aleixo e na Rua Alberto Sanches de Castro. Junto a uma das entradas da Quinta Municipal da Piedade há um muro em risco de queda, na Av. Dom Vicente Afonso Valente, mantendo-se ainda um outdoor tombado na rotunda junto à Igreja de Nossa Senhora da Paz.
A Junta de Freguesia tapou alguns buracos, mas refere que a responsabilidade pela pavimentação das estradas é da competência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. “Recebemos comunicação por parte desta entidade para não proceder à reparação dos mesmos, sendo apenas possível a sua sinalização”, refere o comunicado da junta.

