03/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 03-02-2026 10:00

Obra aguardada há uma década concluída no Centro Escolar do Carregado

Foto: CM Alenquer
Dez anos depois de ter vencido o Orçamento Participativo de Alenquer, foi finalmente construído o novo telheiro do Centro Escolar do Carregado.

O Centro Escolar do Carregado conta com um novo telheiro, dez anos depois de o projecto ter vencido o Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Alenquer, em 2017.
À data, a proposta foi apresentada por Rui Pires, Adília Lourenço, Natália Baptista, Paulo Afonso e Vítor Fernandes e, apesar de ter sido vencedora do Orçamento Participativo há cerca de uma década, só no actual ano lectivo avançou para execução.
As obras no centro escolar incluíram a construção de espaços cobertos a norte do bloco do átrio de entrada, ligando um total de quatro edifícios, bem como um telheiro à saída do bloco D, em direcção ao espaço exterior de um complexo que acolhe uma comunidade escolar superior a 600 crianças, professores e funcionários.
A empreitada, a cargo da empresa Tropichance – Metalúrgica e Construções, Lda., decorreu durante 102 dias, pelo valor contratual de 108.778,15 euros (incluindo IVA à taxa legal em vigor).
O estabelecimento de ensino integra crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.

