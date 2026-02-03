Seis meses depois da inauguração, Lar da Fajarda continua sem receber idosos

A demora na abertura da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da Fajarda é um tema que ganha protagonismo no concelho de Coruche e que levou o vereador Francisco Gaspar a questionar sobre o ponto de situação de um equipamento social já inaugurado, mas ainda sem actividade. O autarca do PSD sublinha que, apesar de já ter decorrido um concurso e de a estrutura representar um investimento de vários milhões de euros, “não se sabe quando é que vai ser aberta”, alertando para a falta que faz à população da freguesia da Fajarda e ao concelho.

O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo (PS), explicou que o processo se encontra numa fase final, condicionado por questões de natureza administrativa e técnica. Segundo o autarca, estavam em falta documentos relacionados com o registo da propriedade, uma vez que a ERPI resulta da junção de duas parcelas de terreno, situação que atrasou os trâmites seguintes.

O processo já foi entretanto remetido à entidade responsável pela certificação energética e pela verificação da instalação eléctrica do edifício. “Estamos a aguardar a vistoria. Assim que estiver concluída, será possível celebrar o contrato de fornecimento de energia e formalizar todos os passos necessários”, adiantou Nuno Azevedo.

Paralelamente, o município mantém contactos regulares com a Associação de Solidariedade Social da Fajarda, instituição que venceu o concurso público lançado pelo município de Coruche para a exploração da estrutura residencial. O presidente da câmara revelou que já reuniu com a entidade e que, na sexta-feira, 23 de Janeiro, foi realizada uma visita conjunta ao local para definir procedimentos e avaliar necessidades. A associação deu ainda nota de que poderá necessitar de apoio adicional ao nível da organização e funcionamento, embora não relacionado com a empreitada de construção.

A nova ERPI da Fajarda resulta da requalificação da antiga escola e do refeitório da localidade e representou um investimento de 2.355.493 euros, acrescidos de IVA. O equipamento foi inaugurado a 7 de Junho de 2025, mas permanece encerrado, apesar de o município reconhecer a carência significativa de respostas residenciais para a população idosa no concelho.

Em Novembro de 2025, a autarquia confirmou que estava em curso o procedimento concursal para seleccionar a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) responsável pela gestão da ERPI, aberto a entidades do concelho com capacidade técnica, estatutária e financeira para assegurar o funcionamento da resposta social. O contrato de cedência prevê uma duração inicial de 10 anos, renovável até 25, cabendo à entidade gestora a responsabilidade pela actividade diária e pela manutenção corrente do edifício.

Enquanto se aguarda a conclusão das vistorias e a ligação à rede eléctrica, o município garante que o processo está a ser acompanhado de perto, com o objectivo de colocar em funcionamento, “o mais rapidamente possível”, um equipamento considerado estratégico para reforçar a resposta social dirigida à população sénior de Coruche.