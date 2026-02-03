uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 03-02-2026 15:00

Street Academy de Thomar conquista 12 pódios em competição de kempo

FOTO - DR
A Academia de Artes do Combate Street Academy destacou-se nas Caldas da Rainha, ao alcançar 12 pódios e o 2.º lugar coletivo em Full Kempo, afirmando-se como uma referência nacional na formação de jovens atletas.

A A Academia de Artes do Combate Street Academy, da Associação Thomar Honoris, marcou presença na Taça de Disciplinas de Formação de Kempo, realizada nas Caldas da Rainha, levando nove atletas que demonstraram elevado nível técnico, espírito competitivo e grande resiliência. O balanço final foi positivo, com 12 lugares de pódio conquistados e um honroso 2.º lugar por equipas na modalidade de Full Kempo, resultado que reflecte o trabalho consistente desenvolvido pela academia ao longo dos últimos anos.
Em termos individuais, Tomás Colaço alcançou o 1.º lugar em Light Kempo e Full Kempo, enquanto Vasco Alcobia venceu em Light Kempo e foi 2.º classificado em Full Kempo. António Alves garantiu o 1.º lugar em Light Kempo e Afonso Baião subiu ao lugar mais alto do pódio em Full Kempo. Gonçalo Graça conquistou o 1.º lugar em Light Kempo -78kg e o 3.º lugar em +90kg. Também subiram ao pódio Gabriel Alvalade (3.º em Light Kempo), Simão Mendes (2.º em Light Kempo e Full Kempo) e Joel Westerman (2.º em Full Kempo).

