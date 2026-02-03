uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 03-02-2026 18:00

Tomar cria formulário online para reportar danos provocados pela depressão Kristin

Tomar cria formulário online para reportar danos provocados pela depressão Kristin
Foto Município de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa surge na sequência do impacto da intempérie e pretende facilitar o levantamento dos estragos. Município de Tomar apela à colaboração de todos os cidadãos.

A Câmara de Tomar disponibilizou um formulário online destinado ao reporte de danos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho. A iniciativa surge na sequência do impacto da intempérie e pretende facilitar o levantamento dos estragos, permitindo à autarquia recolher informação essencial para a avaliação da situação no terreno e para o planeamento de eventuais medidas de apoio. O formulário em formato papel já se encontrava a ser distribuído nas juntas de freguesia e na Escola Secundária Jácome Ratton.
Através do formulário, os munícipes e entidades afectadas podem indicar os seus dados de contacto, anexar fotografias dos danos, fornecer a localização exacta dos prejuízos e descrever detalhadamente as ocorrências, contribuindo assim para uma análise mais rigorosa da situação. Segundo a autarquia, a informação recolhida será igualmente utilizada para complementar os dados enviados a entidades regionais e nacionais.
O município apela à colaboração de todos os cidadãos, sublinhando que o preenchimento completo e cuidadoso do formulário é fundamental para garantir uma resposta eficaz às necessidades da comunidade. Apesar de o mapa disponível na plataforma poder apresentar um aviso de erro, a autarquia esclarece que os utilizadores devem prosseguir o preenchimento carregando em “OK”. Recomenda ainda que, após a submissão, sejam guardadas cópias das informações e imagens enviadas, para efeitos de seguros ou outros apoios específicos.
O formulário está disponível através dos Serviços Online do Município de Tomar.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar