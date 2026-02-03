Vila Franca de Xira promoveu cultura e turismo na FITUR em Madrid

O Município de Vila Franca de Xira participou, integrado na representação da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, no espaço Visit Portugal, do Turismo de Portugal, na FITUR - Feira Internacional de Turismo de Madrid, entre os dias 21 e 25 de janeiro.

De acordo com o município esta foi uma presença com particular importância estratégica, na medida em que permitiu reforçar o posicionamento do concelho de Vila Franca de Xira enquanto destino integrante da Região de Lisboa, beneficiando da visibilidade internacional proporcionada pelo espaço Visit Portugal, bem como do enquadramento institucional e promocional assegurado pelo Turismo de Portugal.

A participação neste contexto contribui para uma promoção mais consistente e articulada do território, potenciando sinergias, contactos profissionais e oportunidades de cooperação com operadores turísticos, agentes económicos e entidades internacionais.

O Município de Vila Franca de Xira promoveu os diversos recursos turísticos, culturais e patrimoniais do território.

A FITUR é a maior feira de turismo realizada em Espanha e uma das mais relevantes a nível mundial. A edição deste ano contou com mais de 9.500 expositores provenientes de 156 países, distribuídos por 8 pavilhões da IFEMA Madrid. Segundo dados da organização, o certame registou a presença de cerca de 155.000 profissionais e 100.000 visitantes ao longo dos cinco dias, superando as expectativas relativamente às edições anteriores.