04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-02-2026 11:44

200 mil euros de prejuízos na Golegã provocados pela tempestade

Depressão causou danos em equipamentos municipais, condicionou acessos e afectou comunicações. Autarquia garante que não houve feridos nem desalojados e fala numa resposta marcada pela entreajuda.

A passagem da tempestade Kristin provocou prejuízos estimados entre 150 e 200 mil euros no concelho da Golegã, sobretudo em infraestruturas e equipamentos municipais. Os números foram avançados pelo presidente da câmara, António Camilo, que sublinha que, apesar dos estragos, a situação esteve sempre controlada e não se registaram vítimas. As comunicações foram o principal constrangimento, chegando mesmo a afectar o normal funcionamento dos serviços municipais durante vários dias.
A avaliação dos danos ainda decorre, mas os levantamentos preliminares apontam para prejuízos significativos em infraestruturas municipais. Entre os estragos já identificados estão danos na cobertura das piscinas municipais, onde se partiu um vidro de grandes dimensões, e problemas estruturais nos dois pavilhões desportivos da Golegã. Por precaução, a ponte da Cardiga, no acesso à Barquinha, foi encerrada ao trânsito nos dois sentidos, apesar de não apresentar risco imediato. “Vamos proceder a uma averiguação técnica para confirmar o estado da ponte”, adiantou António Camilo.
No que respeita a danos em habitações particulares, há apenas registo de situações pontuais, incluindo uma casa com prejuízos estimados entre quatro a cinco mil euros. O presidente da câmara garante que não há feridos nem desalojados e refere que o município acompanha com atenção a subida do nível da água na Azinhaga, zona ribeirinha mais vulnerável. Questionado sobre a capacidade de resposta, António Camilo reconhece que a dimensão da intempérie obrigou, em alguns momentos, a recorrer a apoio adicional.

