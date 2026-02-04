Arruda dos Vinhos e Alenquer activam Planos Municipais de Emergência e Protecção Civil

A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e a Câmara Municipal de Alenquer activaram o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil na sequência do mau tempo, por forma a garantir a protecção de pessoas e bens, assegurar a coordenação dos meios disponíveis e dar uma resposta eficaz às ocorrências registadas.

Em Arruda dos Vinhos, segundo a autarquia, todos os serviços municipais encontram-se no terreno, em articulação com a Protecção Civil, forças de segurança e demais entidades envolvidas, acompanhando a evolução da situação e desenvolvendo esforços para minimizar os impactos junto da população.

Em Alenquer, o plano municipal está em vigor desde terça-feira nas 11 freguesias do concelho. A decisão foi tomada no seguimento de uma reunião extraordinária da comissão municipal nos Paços do Concelho, convocada devido às condições meteorológicas associadas à Tempestade Kristin e face às previsões de nova intempérie com a passagem da Depressão Leonardo, que implica risco de inundação com potencial para causar danos em habitações e obrigar à evacuação de população.