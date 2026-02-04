uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-02-2026 13:58

Arruda dos Vinhos e Alenquer activam Planos Municipais de Emergência e Protecção Civil

Arruda dos Vinhos e Alenquer activam Planos Municipais de Emergência e Protecção Civil
foto CM Arruda dos Vinhos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As câmaras municipais de Arruda dos Vinhos e Alenquer activaram os respectivos Planos Municipais de Emergência e Protecção Civil devido ao mau tempo, mobilizando meios para proteger pessoas e bens.

A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e a Câmara Municipal de Alenquer activaram o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil na sequência do mau tempo, por forma a garantir a protecção de pessoas e bens, assegurar a coordenação dos meios disponíveis e dar uma resposta eficaz às ocorrências registadas.
Em Arruda dos Vinhos, segundo a autarquia, todos os serviços municipais encontram-se no terreno, em articulação com a Protecção Civil, forças de segurança e demais entidades envolvidas, acompanhando a evolução da situação e desenvolvendo esforços para minimizar os impactos junto da população.
Em Alenquer, o plano municipal está em vigor desde terça-feira nas 11 freguesias do concelho. A decisão foi tomada no seguimento de uma reunião extraordinária da comissão municipal nos Paços do Concelho, convocada devido às condições meteorológicas associadas à Tempestade Kristin e face às previsões de nova intempérie com a passagem da Depressão Leonardo, que implica risco de inundação com potencial para causar danos em habitações e obrigar à evacuação de população.

foto CM Alenquer
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar