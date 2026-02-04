Calçada de Santa Clara cortada em Santarém devido a deslizamento de terras

A Proteção Civil Municipal de Santarém informou que o acesso à cidade pela Calçada de Santa Clara, que liga a Ribeira de Santarém ao planalto citadino, encontra-se temporariamente encerrado, devido a um deslizamento de terras.

Para as deslocações entre Santarém e Almeirim, a Câmara de Santarém recomenda a utilização do acesso pelo IC10, de forma a evitar constrangimentos de trânsito na Estrada da Estação, onde se prevê maior volume de trânsito.

Também está cortada a Estrada Nacional 114 entre Santarém e a Ponte Dom Luís, devido a deslizamentos de terras.