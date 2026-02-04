uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-02-2026 20:22

Calçada de Santa Clara cortada em Santarém devido a deslizamento de terras

Calçada de Santa Clara cortada em Santarém devido a deslizamento de terras
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Proteção Civil Municipal de Santarém informou que o acesso à cidade pela Calçada de Santa Clara, que liga a Ribeira de Santarém ao planalto citadino, encontra-se temporariamente encerrado, devido a um deslizamento de terras.

A Proteção Civil Municipal de Santarém informou que o acesso à cidade pela Calçada de Santa Clara, que liga a Ribeira de Santarém ao planalto citadino, encontra-se temporariamente encerrado, devido a um deslizamento de terras.

Para as deslocações entre Santarém e Almeirim, a Câmara de Santarém recomenda a utilização do acesso pelo IC10, de forma a evitar constrangimentos de trânsito na Estrada da Estação, onde se prevê maior volume de trânsito.

Também está cortada a Estrada Nacional 114 entre Santarém e a Ponte Dom Luís, devido a deslizamentos de terras.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar