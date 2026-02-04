Celebração do nascimento de Luiza Andaluz assinalado em Santarém e Lisboa

O nascimento de Luiza Andaluz vai ser assinalado a 12 de Fevereiro com um programa diversificado que convida à reflexão, à oração e ao convívio, repartido entre a Casa Madre Luiza Andaluz, em Santarém, e o espaço cultural 100, em Lisboa. A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 21h00 e propõe uma reflexão da figura de Luiza Andaluz e da actualidade da sua missão na Igreja.

A programação tem início durante a tarde com os momentos orantes “Em silêncio com Luiza”, que decorrem entre as 15h00 e as 18h00. Em Santarém, a iniciativa decorre na Cripta da Casa Madre Luiza Andaluz, enquanto em Lisboa decorre no quarto de Luiza, no espaço cultural 100. Às 18h00, a Casa Madre Luiza Andaluz acolhe a conferência “Luiza no seu tempo, e hoje”, moderada pela Irmã Isabel do Rosário Martins e que conta com a participação do Padre André Henriques, autor da tese “O lugar de Luiza Andaluz na Igreja do seu tempo: uma voz católica na I República”, e da Irmã Rita Ornelas, que irá abordar a importância de Luiza Andaluz nos dias de hoje e como a sua missão continua a inspirar e a desafiar no século XXI.

Antes do jantar partilhado, que decorre em ambas as casas, está ainda prevista a actuação do duo Estrela Martinho e Baltasar Martinho, no espaço cultural 100, em Lisboa. O encerramento do dia faz-se com o habitual “Terço com Luiza”, às 21h00, em ambos os espaços, sendo quase toda a programação transmitida via Zoom, à excepção dos momentos orantes na Cripta e no quarto de Luiza. O acesso será disponibilizado através do site www.lacc.pt.