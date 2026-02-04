uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-02-2026 20:23

Comboio de tempestades centra atenções na reunião do executivo de Coruche

O acompanhamento da situação do rio Sorraia, na sequência da tempestade Kristin, marcou a reunião ordinária da Câmara Municipal de Coruche, realizada a 4 de Fevereiro, que incluiu ainda decisões nas áreas financeira, social, associativa e de obras municipais.

A Câmara Municipal de Coruche fez um ponto de situação sobre os efeitos da tempestade Kristin e do conjunto de fenómenos meteorológicos adversos que têm atingido o concelho, esclarecendo que não existe, para já, necessidade de evacuação do lar do Monte da Barca, da Santa Casa da Misericórdia de Coruche, contrariando rumores que circularam nos últimos dias.
Segundo foi referido na reunião, a evolução do caudal do rio Sorraia está a ser monitorizada de forma permanente pelas autoridades, mantendo-se a vigilância em articulação com os serviços de protecção civil. No período antes da ordem do dia foram ainda abordadas preocupações com o estado da rede viária municipal e os primeiros passos para a instalação de um sistema de videovigilância no concelho.
Na reunião ordinária de 4 de Fevereiro, o executivo aprovou diversos pontos de natureza administrativa e financeira, incluindo matérias relacionadas com a exploração do bar exterior e da esplanada das Piscinas Municipais de Coruche, procedimentos concursais para recursos humanos, demonstrações financeiras previsionais e vários ajustes directos para fornecimento de energia eléctrica e aquisição de combustíveis.

