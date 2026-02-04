Estrada da Parreira para Alpiarça cortada ao trânsito até amanhã de manhã

A estrada da Parreira, no sentido de Alpiarça, vai ser cortada ao trânsito e permanecerá encerrada até amanhã de manhã, quinta-feira, 5 de Fevereiro. A circulação está totalmente interrompida durante este período. Os automobilistas são aconselhados a utilizar percursos alternativos e a respeitar a sinalização temporária existente.