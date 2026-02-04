Festas de Amiais de Baixo adiadas para 13 a 17 de Fevereiro por motivos de segurança

Activação do Plano Municipal de Emergência levou ao adiamento do evento e ligeiros ajustes no cartaz musical, mantendo-se, ainda assim, os principais nomes e as tradições centenárias da vila, conforme previsto na programação.

As Festas de Amiais de Baixo, inicialmente previstas para decorrer entre 6 e 10 de Fevereiro, foram adiadas para os dias 13 a 17, a pedido da Proteção Civil e por decisão da Câmara Municipal de Santarém, em articulação com a organização do evento. A alteração prende-se com a activação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, tendo em vista a salvaguarda da população e dos participantes.

Segundo a Comissão de Festas, o adiamento implicou também uma alteração no cartaz musical, passando o concerto de Badoxa para sábado, dia 14, enquanto a banda Vizinhos sobe ao palco na sexta-feira, dia 13. Mantêm-se as restantes actuações já anunciadas, com Quim Barreiros no domingo, dia 15, e Mónica Sintra na segunda-feira, dia 16. A programação inclui ainda animação diária, momentos tradicionais e culturais que fazem destas festas uma referência regional.

As Festas de Amiais de Baixo, realizadas em honra do Mártir São Sebastião, contam com mais de 150 anos de história e continuam a ser um dos principais marcos do calendário cultural da freguesia, reunindo milhares de visitantes e devotos.