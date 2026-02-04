uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-02-2026 17:25

Festas de Amiais de Baixo adiadas para 13 a 17 de Fevereiro por motivos de segurança

Festas de Amiais de Baixo adiadas para 13 a 17 de Fevereiro por motivos de segurança
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Activação do Plano Municipal de Emergência levou ao adiamento do evento e ligeiros ajustes no cartaz musical, mantendo-se, ainda assim, os principais nomes e as tradições centenárias da vila, conforme previsto na programação.

As Festas de Amiais de Baixo, inicialmente previstas para decorrer entre 6 e 10 de Fevereiro, foram adiadas para os dias 13 a 17, a pedido da Proteção Civil e por decisão da Câmara Municipal de Santarém, em articulação com a organização do evento. A alteração prende-se com a activação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, tendo em vista a salvaguarda da população e dos participantes.

Segundo a Comissão de Festas, o adiamento implicou também uma alteração no cartaz musical, passando o concerto de Badoxa para sábado, dia 14, enquanto a banda Vizinhos sobe ao palco na sexta-feira, dia 13. Mantêm-se as restantes actuações já anunciadas, com Quim Barreiros no domingo, dia 15, e Mónica Sintra na segunda-feira, dia 16. A programação inclui ainda animação diária, momentos tradicionais e culturais que fazem destas festas uma referência regional.

As Festas de Amiais de Baixo, realizadas em honra do Mártir São Sebastião, contam com mais de 150 anos de história e continuam a ser um dos principais marcos do calendário cultural da freguesia, reunindo milhares de visitantes e devotos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar