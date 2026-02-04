uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-02-2026 15:00

Fiscalização municipal chamada à antiga fábrica da Cimianto

Movimentações nas antigas instalações da Cimianto, em Alhandra, ainda não foram para retirar amianto, segundo disse o presidente da Câmara de Vila Faranca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. Antigo proprietário anunciou em 2025 um projecto para requalificar as antigas instalações da fábrica.

Houve movimentações nos terrenos das antigas instalações do que resta da fábrica da Cimianto, em Alhandra. Segundo o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, no passado fim-de-semana foi alertado para uma possível recolha de amianto na antiga fábrica e ordenou o envio da fiscalização municipal ao local.
“O que disseram foi que tinha havido mobilização de algumas infra-estruturas lá dentro, mas que não saíram. A informação que tenho é que não houve desmantelamento de amianto, mas que a retirada estava a ser preparada para depois enviar para os locais próprios”, avançou o autarca.
Recorde-se que está em desenvolvimento um projecto, a cargo do proprietário das antigas instalações da Cimianto, para requalificar as instalações da fábrica, que se encontram devolutas.

Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE

