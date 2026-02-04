IC9 cortada ao trânsito entre Vale dos Ovos e Carregueiros

A circulação rodoviária na IC9, no concelho de Tomar, encontra-se interdita ao trânsito no troço compreendido entre Vale dos Ovos e Carregueiros, não havendo, para já, previsão para a reabertura da via. De acordo com um comunicado do Município de Tomar, o corte deve-se a um deslizamento de terras, situação que obrigou ao encerramento da estrada por razões de segurança.



No local encontra-se sinalização temporária. A autarquia agradece a compreensão da população e reforça o apelo ao cumprimento das orientações das autoridades.