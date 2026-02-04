uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 04-02-2026 17:27

IC9 cortada ao trânsito entre Vale dos Ovos e Carregueiros

estrada cortada talude barreira corte
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Circulação rodoviária cortada devido a deslizamento de terras Não há, para já, previsão de reabertura da via.

A circulação rodoviária na IC9, no concelho de Tomar, encontra-se interdita ao trânsito no troço compreendido entre Vale dos Ovos e Carregueiros, não havendo, para já, previsão para a reabertura da via. De acordo com um comunicado do Município de Tomar, o corte deve-se a um deslizamento de terras, situação que obrigou ao encerramento da estrada por razões de segurança.

No local encontra-se sinalização temporária. A autarquia agradece a compreensão da população e reforça o apelo ao cumprimento das orientações das autoridades.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar