Sociedade | 04-02-2026 17:27
IC9 cortada ao trânsito entre Vale dos Ovos e Carregueiros
foto ilustrativa
Circulação rodoviária cortada devido a deslizamento de terras Não há, para já, previsão de reabertura da via.
A circulação rodoviária na IC9, no concelho de Tomar, encontra-se interdita ao trânsito no troço compreendido entre Vale dos Ovos e Carregueiros, não havendo, para já, previsão para a reabertura da via. De acordo com um comunicado do Município de Tomar, o corte deve-se a um deslizamento de terras, situação que obrigou ao encerramento da estrada por razões de segurança.
No local encontra-se sinalização temporária. A autarquia agradece a compreensão da população e reforça o apelo ao cumprimento das orientações das autoridades.
