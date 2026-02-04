uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-02-2026 15:00

Mesmo com incentivo salarial concurso para médico na Chamusca fica deserto

Mesmo com um incentivo salarial de cerca de 40%, o concurso para médicos de família para o Centro de Saúde da Chamusca voltou a ficar deserto, deixando por preencher duas das cinco vagas existentes e confirmando um problema antigo no concelho.

Apesar do municipio oferecer uma majoração salarial de cerca de 40%, o mais recente concurso para médicos de família no Centro de Saúde da Chamusca voltou a ficar deserto, mantendo por preencher duas das cinco vagas existentes. A situação não é nova e tem sido recorrente ao longo dos últimos anos, como O MIRANTE tem noticiado, reflectindo as dificuldades estruturais na fixação de profissionais de saúde no concelho.
Actualmente, apenas três médicos asseguram o atendimento no centro de saúde da Chamusca, deixando uma parte significativa da população sem médico de família atribuído. Em notícias anteriores, O MIRANTE deu conta de sucessivos alertas da autarquia e da administração de saúde para o impacto desta carência, que se traduz em listas de espera mais longas, consultas condicionadas e maior recurso aos serviços de urgência.
Ao longo do tempo, foram tentadas várias soluções para tornar o concelho mais atractivo, incluindo incentivos financeiros, apoios à deslocação e à fixação de profissionais. No entanto, nem o reforço salarial agora disponibilizado foi suficiente para captar novos médicos, numa altura em que a falta de clínicos de medicina geral e familiar é um problema transversal a todo o país, mas que afecta com maior intensidade os territórios fora dos grandes centros urbanos.
Enquanto a situação se mantém, o centro de saúde continua a funcionar com constrangimentos. Um cenário que, segundo responsáveis locais, penaliza os utentes e evidencia a urgência de uma estratégia nacional que permita garantir cuidados de saúde primários de proximidade em concelhos como a Chamusca.

