04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 04-02-2026 20:20

PSP detém cinco homens por crimes rodoviários em Vila Franca de Xira

Cinco homens, entre os 40 e os 57 anos, foram detidos pela PSP na área de Vila Franca de Xira, no âmbito de acções de fiscalização rodoviária. Em causa estão crimes como condução sob o efeito do álcool, falta de habilitação legal, uso de carta contrafeita e desobediência.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP deteve cinco homens, com idades entre os 40 e os 57 anos, por suspeitas de crimes no exercício da condução, no decurso de acções de fiscalização realizadas entre 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro.
As intervenções policiais decorreram em várias freguesias, no âmbito de operações de prevenção e controlo do cumprimento da legislação rodoviária. Durante as acções foram detectadas diversas irregularidades, destacando-se situações de condução sob o efeito do álcool. Dois dos detidos acusaram taxas de álcool no sangue superiores a 1,70 g/l, quando conduziam viaturas ligeiras.
Foram igualmente identificados dois casos de condução sem carta. Numa das situações, o condutor não possuía qualquer título que o autorizasse a conduzir. Na outra, apesar de ter sido apresentado um documento, os agentes verificaram que o mesmo apresentava características que não correspondiam a um documento original e fidedigno, tratando-se de uma carta de condução contrafeita. O suspeito foi detido não só por falta de habilitação legal, mas também pelo crime de falsificação de documentos.
Por último, foi ainda detido um homem pelo crime de desobediência. Após ter sido observado a conduzir de forma irregular e existindo suspeitas de que se encontrava sob a influência de álcool, foi-lhe solicitado que realizasse o teste de alcoolémia, o que recusou fazer, sem apresentar razão aparente ou problemas de saúde que o justificassem. Segundo a PSP, o indivíduo já tinha sido anteriormente detido por condução sob o efeito do álcool.

