Santarém procura voluntários para ajudar no Centro de Recolha Oficial de Animais

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) lança, no dia 9 de Fevereiro, um novo programa de voluntariado que visa reforçar o apoio aos animais acolhidos e fomentar a participação da comunidade. As inscrições podem ser formalizadas presencialmente nas instalações do CROAS, mediante o preenchimento da ficha de inscrição para voluntariado. Cumprido esse passo, cada candidato será convocado para uma entrevista com o médico veterinário municipal, durante a qual será apresentado o funcionamento do centro, o enquadramento do voluntariado e as funções que os interessados poderão desempenhar.

O modelo de voluntariado nos dias úteis será idêntico ao actualmente praticado, dentro do horário de funcionamento do CROAS. A novidade é a reabertura do voluntariado nas manhãs de sábados, entre as 10h00 e as 13h00. Para garantir um funcionamento equilibrado e seguro, a presença aos sábados fica limitada a cinco voluntários: três para apoiar o auxiliar operacional nas tarefas de higiene do espaço e alimentação dos animais e dois destinados a realizar passeios com os cães. Caso o número de inscritos seja superior ao permitido, será criado um sistema rotativo de presenças, de forma a assegurar que todos possam participar, informa o município.

O vice-presidente da Câmara de Santarém com o pelouro da Protecção Animal, Emanuel Campos, refere: “Queremos abrir as portas do CROAS à comunidade e criar um ambiente onde todos possam contribuir para o bem-estar animal de forma organizada, segura e responsável. O voluntariado é essencial para melhorar o dia a dia dos animais que acolhemos e para aproximar os cidadãos do trabalho que aqui desenvolvemos. Este novo modelo traz mais clareza, mais oportunidades de participação e um funcionamento mais equilibrado para todos”, refere o vice-presidente da Câmara de Santarém e responsável pelo pelouro da Protecção Animal, Emanuel Campos. O município encontra-se também a estudar formas de alargar o programa a grupos maiores, como escolas ou agrupamentos de escuteiros.