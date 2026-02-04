uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 04-02-2026 18:06

Tempestade Leonardo fecha escolas e piscinas em Alenquer

Foto: DR - Rio Alenquer, às 16h00
Medidas preventivas entram em vigor quinta-feira, 5 de Fevereiro, devido à previsão de chuva forte e vento com rajadas até 90 km/h.

A passagem da Tempestade Leonardo pelo concelho de Alenquer levou o Serviço Municipal de Protecção Civil a decretar um conjunto de medidas preventivas para quinta-feira, dia 5 de Fevereiro, que incluem o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino dos quatro agrupamentos escolares do concelho.
Estarão encerradas as escolas dos agrupamentos Damião de Goes (incluindo o ensino nocturno), Abrigada, Visconde de Chanceleiros e Carregado. Também o Complexo de Piscinas Municipais Victor Santos permanecerá fechado até ao final do dia 5 de Fevereiro.
Perante este cenário, a Protecção Civil Municipal alerta para a necessidade de cuidados redobrados, sobretudo devido à saturação dos solos, à possível formação de lençóis de água nas estradas e à instabilidade em zonas ribeirinhas.
Já foi recomendado aos comerciantes e municipes que retirem os seus carros da vila de Alenquer, uma vez que o Rio Alenquer poderá galgar as margens.
