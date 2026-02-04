Tempestade Leonardo fecha escolas e piscinas em Alenquer

Medidas preventivas entram em vigor quinta-feira, 5 de Fevereiro, devido à previsão de chuva forte e vento com rajadas até 90 km/h.

A passagem da Tempestade Leonardo pelo concelho de Alenquer levou o Serviço Municipal de Protecção Civil a decretar um conjunto de medidas preventivas para quinta-feira, dia 5 de Fevereiro, que incluem o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino dos quatro agrupamentos escolares do concelho.

Estarão encerradas as escolas dos agrupamentos Damião de Goes (incluindo o ensino nocturno), Abrigada, Visconde de Chanceleiros e Carregado. Também o Complexo de Piscinas Municipais Victor Santos permanecerá fechado até ao final do dia 5 de Fevereiro.

Perante este cenário, a Protecção Civil Municipal alerta para a necessidade de cuidados redobrados, sobretudo devido à saturação dos solos, à possível formação de lençóis de água nas estradas e à instabilidade em zonas ribeirinhas.