Sociedade | 04-02-2026 18:06
Tempestade Leonardo fecha escolas e piscinas em Alenquer
Foto: DR - Rio Alenquer, às 16h00
Medidas preventivas entram em vigor quinta-feira, 5 de Fevereiro, devido à previsão de chuva forte e vento com rajadas até 90 km/h.
A passagem da Tempestade Leonardo pelo concelho de Alenquer levou o Serviço Municipal de Protecção Civil a decretar um conjunto de medidas preventivas para quinta-feira, dia 5 de Fevereiro, que incluem o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino dos quatro agrupamentos escolares do concelho.
Estarão encerradas as escolas dos agrupamentos Damião de Goes (incluindo o ensino nocturno), Abrigada, Visconde de Chanceleiros e Carregado. Também o Complexo de Piscinas Municipais Victor Santos permanecerá fechado até ao final do dia 5 de Fevereiro.
Perante este cenário, a Protecção Civil Municipal alerta para a necessidade de cuidados redobrados, sobretudo devido à saturação dos solos, à possível formação de lençóis de água nas estradas e à instabilidade em zonas ribeirinhas.
Estarão encerradas as escolas dos agrupamentos Damião de Goes (incluindo o ensino nocturno), Abrigada, Visconde de Chanceleiros e Carregado. Também o Complexo de Piscinas Municipais Victor Santos permanecerá fechado até ao final do dia 5 de Fevereiro.
Perante este cenário, a Protecção Civil Municipal alerta para a necessidade de cuidados redobrados, sobretudo devido à saturação dos solos, à possível formação de lençóis de água nas estradas e à instabilidade em zonas ribeirinhas.
Já foi recomendado aos comerciantes e municipes que retirem os seus carros da vila de Alenquer, uma vez que o Rio Alenquer poderá galgar as margens.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar