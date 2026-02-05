uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-02-2026 17:34

Aluno da Escola D. João II assistido de urgência após se sentir mal

Aluno da Escola D. João II assistido de urgência após se sentir mal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

m jovem estudante da Escola Secundária D. João II, em Santarém, sentiu-se mal na tarde desta quinta‑feira nas imediações do estabelecimento de ensino, obrigando à intervenção dos meios de emergência.

Um jovem estudante da Escola Secundária D. João II, em Santarém, sentiu-se mal na tarde desta quinta‑feira nas imediações do estabelecimento de ensino, obrigando à intervenção dos meios de emergência.

O aluno foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Santarém e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. À chegada das equipas de socorro, o jovem encontrava‑se desmaiado e sem responder aos estímulos, segundo os bombeiros.

Após estabilização inicial, a vítima foi transportada para o Hospital de Santarém para avaliação médica. Não há, para já, informações oficiais sobre o estado de saúde do estudante.

As circunstâncias que levaram ao mal‑estar ainda não foram esclarecidas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar