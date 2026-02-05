Assistido de urgência na Escola D. João II após sentir-se mal

Um jovem sentiu-se mal na tarde desta quinta‑feira nas imediações da Escola Básica D. João II, em Santarém, obrigando à intervenção dos meios de emergência.

O jovem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Santarém e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. À chegada das equipas de socorro, o jovem encontrava‑se desmaiado e sem responder aos estímulos, segundo os bombeiros.

Após estabilização inicial, a vítima foi transportada para o Hospital de Santarém para avaliação médica. Não há, para já, informações oficiais sobre o estado de saúde do estudante.

As circunstâncias que levaram ao mal‑estar ainda não foram esclarecidas.