Sociedade | 05-02-2026 17:34
Assistido de urgência na Escola D. João II após sentir-se mal
Um jovem sentiu-se mal na tarde desta quinta‑feira nas imediações da Escola Básica D. João II, em Santarém, obrigando à intervenção dos meios de emergência.
O jovem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Santarém e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. À chegada das equipas de socorro, o jovem encontrava‑se desmaiado e sem responder aos estímulos, segundo os bombeiros.
Após estabilização inicial, a vítima foi transportada para o Hospital de Santarém para avaliação médica. Não há, para já, informações oficiais sobre o estado de saúde do estudante.
As circunstâncias que levaram ao mal‑estar ainda não foram esclarecidas.
