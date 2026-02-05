Buraco pode levar ao fecho da Ponte Salgueiro Maia em Santarém

Foi detectado à hora de almoço um buraco no tabuleiro da Ponte Salgueiro Maia entre Santarém e Almeirim, segundo confirmou o presidente da Câmara de Santarém João Leite.

Foi detectado à hora de almoço um buraco no tabuleiro da Ponte Salgueiro Maia entre Santarém e Almeirim, segundo confirmou o presidente da Câmara de Santarém João Leite. As últimas informações são de que a situação está a ser avaliada por especialistas da infraestruturas de Portugal nomeadamente sobre se a situação vai implicar, na pior das situações, o fecho da totalidade da circulação na travesssia.

Na Ponte D. Luis (ponte velha) a circulação faz-se sem restrições.

A Protecção Civil Municipal de Santarém aconselha as pessoas a reduzirem ao mínimo necessário as deslocações de automóvel para evitar maiores constrangimentos.