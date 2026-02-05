Caos no trânsito em Santarém

Os constrangimentos na zona da estação ferroviária de Santarém e na estrada das barreiras estão a provocar o caos no trânsito no centro da cidade e em praticamente todos os acessos.

Os constrangimentos na zona da estação ferroviária de Santarém e na estrada das barreiras estão a provocar o caos no trânsito no centro da cidade e em praticamente todos os acessos.

Segundo O MIRANTE apurou já estão a ser evacuadas pessoas na Ribeira de Santarém