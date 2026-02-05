Cartaxo cancela desfiles de Carnaval por motivos de segurança

A Câmara Municipal do Cartaxo cancelou os desfiles de Carnaval das escolas do concelho, previstos para 13 de Fevereiro, por razões de segurança relacionadas com as condições meteorológicas. A decisão visa proteger crianças, jovens e toda a comunidade educativa.

Apesar do cancelamento das iniciativas de rua, a autarquia adianta que cada estabelecimento de ensino vai assinalar o Carnaval no interior das suas instalações, permitindo que os alunos possam "vivenciar a alegria desta época" de forma segura, dependendo da evolução do estado do tempo na próxima semana. Também o desfile nocturno e a festa de Carnaval agendados para sábado, 14 de Fevereiro, foram anulados. O município agradece o empenho de todos os técnicos, docentes, famílias, associações, colectividades e empresas que participaram na preparação das actividades, desde a criação de máscaras e fatos à decoração de carros alegóricos, manifestando o desejo de que, no próximo ano, a "comunidade possa voltar a celebrar o Carnaval com alegria e em segurança".

