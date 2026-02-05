Casa desaba em Alenquer e deixa morador desalojado

Uma habitação desabou, deixando uma pessoa desalojada, e outras duas casas correm o mesmo risco devido ao mau tempo na localidade da Mata, União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha.

O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, disse à Lusa que a situação está a ser acompanhada pelos serviços municipais de Acção Social, uma vez que o desalojado deverá necessitar de alojamento temporário.

Ainda no concelho de Alenquer há mais duas habitações em risco, segundo o autarca.

O rio de Alenquer não chegou a galgar as margens por pouco, mas encontra-se no limite. Já ontem a população tinha sido aconselhada a retirar viaturas e bens das zonas próximas do leito do rio. O concelho foi também afectado por vários deslizamentos de terras para as estradas e algumas vias mantêm-se intransitáveis.