05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-02-2026

Casa desaba em Alenquer e deixa morador desalojado

Uma habitação ruiu na localidade da Mata, em Alenquer, deixando uma pessoa desalojada, enquanto outras duas casas estão em risco. O mau tempo provocou ainda deslizamentos de terras e estradas cortadas no concelho.

Uma habitação desabou, deixando uma pessoa desalojada, e outras duas casas correm o mesmo risco devido ao mau tempo na localidade da Mata, União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha.
O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, disse à Lusa que a situação está a ser acompanhada pelos serviços municipais de Acção Social, uma vez que o desalojado deverá necessitar de alojamento temporário.
Ainda no concelho de Alenquer há mais duas habitações em risco, segundo o autarca.
O rio de Alenquer não chegou a galgar as margens por pouco, mas encontra-se no limite. Já ontem a população tinha sido aconselhada a retirar viaturas e bens das zonas próximas do leito do rio. O concelho foi também afectado por vários deslizamentos de terras para as estradas e algumas vias mantêm-se intransitáveis.

