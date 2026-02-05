Cheias do Tejo obrigam a encerrar unidades de saúde e a transferir cuidados para Abrantes e Tomar

A subida do caudal do Tejo e o mau tempo levaram a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo a ativar medidas preventivas, com o encerramento temporário de polos de cuidados de saúde e a transferência de atendimento para garantir segurança e continuidade assistencial.

Na sequência da ativação do Plano de Cheias do Tejo – nível vermelho, pela Proteção Civil, e face às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir na região, a ULS Médio Tejo implementou um conjunto de medidas de segurança para proteger utentes e profissionais.

Os constrangimentos provocados pelo aumento do caudal do Tejo nas imediações da Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, em Rossio ao Sul do Tejo, estão a dificultar a deslocação dos cidadãos. Perante este cenário, a resposta assistencial desta unidade passou a ser assegurada nas instalações da Consulta Externa do Hospital de Abrantes, para onde se deslocaram os profissionais da própria USF, garantindo a continuidade dos cuidados em condições de segurança.

Em situações de necessidade de cuidados médicos ou de enfermagem inadiáveis, embora não urgentes ou emergentes, os utentes podem recorrer a qualquer unidade do Centro de Saúde de Abrantes, sem restrições, ou contactar a Linha SNS 24, que fará o devido encaminhamento.

Também no concelho de Tomar foram adotadas medidas excecionais. O Polo da Serra da Unidade de Saúde Familiar Templários encontra-se encerrado após a queda de um poste que provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Os utentes desta unidade devem dirigir-se ao Polo de São Pedro, onde será feito o encaminhamento adequado, podendo igualmente recorrer ao Centro de Saúde de Tomar ou à Linha SNS 24.

A ULS Médio Tejo sublinha que estas decisões têm caráter estritamente preventivo e vigoram apenas enquanto se mantiverem as condições de risco. A situação está a ser acompanhada de forma permanente, em articulação com a Direção Executiva do SNS, apelando a instituição à compreensão dos utentes e agradecendo a colaboração dos órgãos de comunicação social na divulgação da informação.