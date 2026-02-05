Cheias: evacuações preventivas e encerramento de escolas em Alpiarça

O Município de Alpiarça está em estado de alerta face ao risco de cheias no concelho, na sequência do aumento significativo dos caudais e das condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas. A Protecção Civil municipal adianta estar a acompanhar de perto a evolução da situação, tendo sido activadas várias medidas preventivas para reduzir riscos para a população, bens e infraestruturas.



Entre as medidas definidas está a evacuação preventiva/obrigatória de zonas ribeirinhas nas próximas horas, apelando-se aos moradores de áreas inundáveis ou de risco iminente para que se preparem para abandonar as habitações "cumprindo rigorosamente as orientações das autoridades". As zonas consideradas críticas incluem a Zona do Matadouro, Praça Velha, Rua 5 de Outubro, Rua do Lavadouro, Quinta da Atela, Quintas da Gouxaria (do lado do Tejo), Zona do Vale das Oliveiras e Zona dos Postes Carmo, podendo outras áreas ser afectadas consoante a evolução dos caudais.



Como medida adicional de segurança, foi determinado o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do concelho no dia 6 de Fevereiro, e está igualmente encerrado o parque de estacionamento da Albufeira dos Patudos e interditas as vias pedonais circundantes. A autarquia admite ainda a possibilidade de condicionar a circulação em outras vias municipais que venham a ser afectadas por acumulação de água.



No terreno, encontram-se activadas equipas permanentes de vigilância e monitorização, bem como meios preparados para evacuação e apoio logístico, assegurando o município que mantém uma articulação constante com bombeiros, forças de segurança e entidades distritais e nacionais de Proteção Civil. Está também preparado um centro de acolhimento temporário no Quartel dos Bombeiros Municipais, caso seja necessário albergar populações deslocadas, assegurando alojamento, alimentação e apoio social. A Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça permanece também em prevenção activa para responder a eventuais situações urgentes.



O Serviço Municipal de Proteção Civil recomenda ainda à população que evite deslocações, sobretudo para zonas ribeirinhas, não atravesse vias inundadas ou sinalizadas, mantenha documentos essenciais e bens de primeira necessidade preparados e acompanhe atentamente as comunicações oficiais do município e da Proteção Civil.