05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-02-2026 14:20

Cheias forçam evacuação obrigatória em Escaroupim e Porto de Sabugueiro em Salvaterra

O agravamento do risco de cheias levou o município a ordenar a retirada da população das zonas ribeirinhas mais vulneráveis.

O município de Salvaterra de Magos determinou a evacuação obrigatória, a partir das 19h00, das zonas ribeirinhas das localidades de Escaroupim e Porto de Sabugueiro, face à previsão de “fortes situações de cheia e inundações”. Em comunicado, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos alerta para o risco elevado nas áreas ribeirinhas e envolventes, sublinhando que, nas zonas mais baixas de Escaroupim, pode verificar-se “isolamento parcial ou total”, enquanto no Porto de Sabugueiro a evacuação abrange toda a área.
A autarquia avisa ainda que outras zonas do concelho próximas de rios ou linhas de água poderão ser afetadas, garantindo que a situação está sob acompanhamento permanente pelos serviços municipais e por todos os agentes da Proteção Civil. Os Serviços de Ação Social encontram-se no terreno a prestar apoio às populações potencialmente atingidas.
O município apela à adoção imediata de medidas preventivas para salvaguarda de pessoas, animais e bens, recomendando que sejam evitadas deslocações desnecessárias e a circulação junto a linhas de água, zonas ribeirinhas e áreas inundáveis. A câmara reforça que não devem ser atravessadas zonas alagadas, a pé ou em viatura.
Entre as recomendações está também a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais e a proteção de bens e equipamentos localizados em áreas suscetíveis a inundações, pedindo à população que acompanhe as atualizações oficiais do município e da Proteção Civil.
