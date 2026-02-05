Cheias obrigam à evacuação de zonas ribeirinhas em Abrantes

O Município de Abrantes emitiu esta tarde de quinta-feira, 5 de Fevereiro, um alerta urgente devido à subida significativa dos níveis de água no Tejo, levando à evacuação imediata de várias zonas ribeirinhas.

O Município de Abrantes emitiu esta tarde de quinta-feira, 5 de Fevereiro, um alerta urgente devido à subida significativa dos níveis de água no Tejo, levando à evacuação imediata de várias zonas ribeirinhas. A decisão surge após as barragens a montante terem aumentado o caudal para 7.200 m³/s, valor que deverá impactar as áreas mais baixas do concelho dentro de aproximadamente três horas.

As localidades abrangidas pela evacuação são Rossio ao Sul do Tejo, Cabrito, Arrifana, Rio de Moinhos e Alvega, todas elas historicamente vulneráveis a inundações.

A Proteção Civil e os serviços municipais encontram-se no terreno a acompanhar a situação, garantindo apoio à população e coordenando operações de retirada. As autoridades apelam ainda para que os residentes desliguem os quadros eléctricos assim que a água começar a entrar nas habitações, como medida preventiva de segurança.

Com o caudal a aumentar e a previsão de agravamento nas próximas horas, o município reforça o pedido de vigilância e cumprimento das orientações oficiais.