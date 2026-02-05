uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-02-2026 14:26

Cheias obrigam a fechar escolas em Rio Maior na sexta-feira

foto ilustrativa
O agravamento das condições meteorológicas e a emissão de Aviso Vermelho de Cheia levaram o município de Rio Maior a decretar o encerramento de todas as escolas do concelho. O Serviço Municipal de Proteção Civil informou, através das redes sociais do município, que a decisão resulta da previsão de cheias significativas durante a noite e a manhã, associadas ao agravamento do estado do tempo.
Na mesma nota, a Câmara Municipal apela à população para evitar deslocações desnecessárias e cumprir rigorosamente todas as indicações e a sinalização no terreno, sobretudo no que diz respeito a cortes e condicionamentos de vias rodoviárias. No concelho de Rio Maior, a Estrada Nacional 114, que liga a cidade a Santarém, encontra-se afetada, assim como várias estradas municipais, com cortes ou condicionamentos registados em todas as freguesias, devido à subida dos níveis de água.
