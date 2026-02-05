Sociedade | 05-02-2026 15:58
Corso de Carnaval de Santarém cancelado devido às condições meteorológicas
foto arquivo
A Câmara de Santarém anunciou o cancelamento do Corso de Carnaval agendado para a tarde de dia 17 de Fevereiro, no Jardim da Liberdade. A decisão deve-se às condições meteorológicas adversas previstas, que não permitem garantir a segurança de participantes, público, trabalhadores e entidades envolvidas, nem assegurar as condições logísticas necessárias à realização do evento.
A autarquia lamenta os eventuais constrangimentos causados por esta decisão, que diz ter sido tomada de forma responsável e preventiva, tendo como prioridade a segurança e o bem-estar da população. O município agradece a compreensão de todos os envolvidos, nomeadamente associações, participantes e público em geral.
