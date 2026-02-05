uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-02-2026 10:47

Doze desalojados em Arruda dos Vinhos

Foto: CM Arruda dos Vinhos
Mais de meia dúzia de habitações ficaram com danos avultados e correm risco de ruir no concelho de Arruda dos Vinhos, tendo os moradores ficado desalojados.

O presidente da autarquia, Carlos Alves disse à Lusa que na Estrada do Lapão, entre Arruda dos Vinhos e Alenquer, “mais de meia dúzia de casas ficaram com muitos danos e vão ruir e numa oficina vários carros ficaram soterrados” devido a um aluimento de terras. “Perto das casas ouvíamos estalos e as fendas estão a aumentar”, precisou o autarca.
Cerca de 12 moradores foram retirados por precaução na quarta-feira e ficaram desalojados e foram realojados em casas municipais ou de familiares.
A Estrada do Lapão está “completamente intransitável”, devido a um aluimento de terras, provocado pela precipitação persistente dos últimos dias.
A Estrada Nacional 115 está cortada entre Sobral de Monte Agraço e Bucelas devido ao abatimento parcial muito acentuado do piso. “A situação que tínhamos agravou e abateu uma parte da via, mas decidimos cortar nos dois sentidos por questões de segurança”, explicou o autarca.
O presidente da câmara alertou a população para a possibilidade de falta de água em parte do concelho.
Ainda assim, as escolas mantêm-se abertas.
