Energia elétrica restabelecida no Polo de Saúde de Serra em Tomar

A energia elétrica foi restabelecida no Polo de Saúde da freguesia de Serra, no concelho de Tomar. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) informa que a unidade se encontra novamente aberta ao atendimento de utentes.

A ULS Médio Tejo adianta ainda que o funcionamento do polo decorre com normalidade, não havendo registo de quaisquer constrangimentos na prestação de cuidados de saúde.