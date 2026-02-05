uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-02-2026 18:32

Energia elétrica restabelecida no Polo de Saúde de Serra em Tomar

A ULS Médio Tejo informa que a unidade está novamente aberta ao atendimento de utentes.

A energia elétrica foi restabelecida no Polo de Saúde da freguesia de Serra, no concelho de Tomar. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) informa que a unidade se encontra novamente aberta ao atendimento de utentes.

A ULS Médio Tejo adianta ainda que o funcionamento do polo decorre com normalidade, não havendo registo de quaisquer constrangimentos na prestação de cuidados de saúde.

