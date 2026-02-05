Sociedade | 05-02-2026 18:32
Energia elétrica restabelecida no Polo de Saúde de Serra em Tomar
foto ilustrativa - foto dr
A ULS Médio Tejo informa que a unidade está novamente aberta ao atendimento de utentes.
A energia elétrica foi restabelecida no Polo de Saúde da freguesia de Serra, no concelho de Tomar. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) informa que a unidade se encontra novamente aberta ao atendimento de utentes.
A ULS Médio Tejo adianta ainda que o funcionamento do polo decorre com normalidade, não havendo registo de quaisquer constrangimentos na prestação de cuidados de saúde.
