Estacionamento e carregamentos abusivos no Almonda Parque vão acabar

A Câmara de Torres Novas vai apertar o cerco a quem estaciona abusivamente no Almonda Parque e utiliza aquele espaço para carregamentos indevidos das suas viaturas eléctricas, disse o presidente do município, José Trincão Marques, em reunião pública do executivo municipal. O parque de estacionamento é há muito utilizado por moradores, e não só, como se da sua garagem particular se tratasse e há inclusive quem o use para carregar os carros eléctricos ou como uma espécie de stand automóvel, sem custos associados.

“Os carregamentos de carros eléctricos são uma vergonha e vão acabar. E vão acabar os estacionamentos abusivos seja na rua ou no Almonda Parque, que está a ser mal utilizado e pode ser gerido de uma forma mais benéfica e utilitária para a cidade”, afirmou o autarca socialista, garantindo que em breve vai haver evidências de que os abusos vão terminar. De acordo com utilizadores do parque, há carros que estão parados há meses nos mesmos lugares de estacionamento, alguns com anúncios de que estão para venda. Uma realidade que incomoda numa cidade onde a falta de estacionamento é um problema há muito denunciado.

José Trincão Marques reconheceu que o estacionamento “é problema grave” na cidade e fez saber que reuniu recentemente com os técnicos da autarquia para ver como se pode melhorar a curto prazo e resolver a longo prazo. Uma solução que, vincou, terá de passar por “disciplinar o estacionamento e arranjar lugares alternativos e complementares”. A Câmara de Torres Novas encerrou, entre 29 e 31 de Janeiro, o Almonda Parque tendo em vista a “realização de trabalhos de limpeza e higienização”, foi anunciado em comunicado publicado na rede social do município.