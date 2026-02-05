Estrada sob a ferrovia encerrada ao trânsito em Tomar

A Câmara de Tomar interditou ao trânsito a estrada que passa por baixo da linha ferroviária, na ligação entre a Estrada Nacional 110 e a Avenida António Fonseca Simões, devido a razões de segurança associadas às recentes condições meteorológicas adversas. Enquanto se mantiver a interdição, a circulação automóvel deverá ser efectuada através de percursos alternativos.

A autarquia apela à compreensão da população e solicita o cumprimento da sinalização instalada, bem como das indicações dadas pelas autoridades. Até ao momento, não foi avançada uma previsão para a reabertura da estrada.