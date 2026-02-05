Sociedade | 05-02-2026 13:04
Estrada sob a ferrovia encerrada ao trânsito em Tomar
foto ilustrativa
Trânsito interdito devido a razões de segurança associadas às recentes condições meteorológicas adversas.
A Câmara de Tomar interditou ao trânsito a estrada que passa por baixo da linha ferroviária, na ligação entre a Estrada Nacional 110 e a Avenida António Fonseca Simões, devido a razões de segurança associadas às recentes condições meteorológicas adversas. Enquanto se mantiver a interdição, a circulação automóvel deverá ser efectuada através de percursos alternativos.
A autarquia apela à compreensão da população e solicita o cumprimento da sinalização instalada, bem como das indicações dadas pelas autoridades. Até ao momento, não foi avançada uma previsão para a reabertura da estrada.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar