uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 05-02-2026 13:04

Estrada sob a ferrovia encerrada ao trânsito em Tomar

estrada cortada talude barreira corte
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Trânsito interdito devido a razões de segurança associadas às recentes condições meteorológicas adversas.

A Câmara de Tomar interditou ao trânsito a estrada que passa por baixo da linha ferroviária, na ligação entre a Estrada Nacional 110 e a Avenida António Fonseca Simões, devido a razões de segurança associadas às recentes condições meteorológicas adversas. Enquanto se mantiver a interdição, a circulação automóvel deverá ser efectuada através de percursos alternativos.
A autarquia apela à compreensão da população e solicita o cumprimento da sinalização instalada, bem como das indicações dadas pelas autoridades. Até ao momento, não foi avançada uma previsão para a reabertura da estrada.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar