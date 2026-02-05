uma parceria com o Jornal Expresso
05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-02-2026 16:23

Instalações desportivas de Santarém encerradas devido ao mau tempo

foto arquivo
A empresa municipal Viver Santarém anunciou esta quinta‑feira, 5 de Fevereiro, o encerramento de todas as instalações desportivas municipais e o cancelamento das actividades dos projectos Toca a Nadar, Viva Mais e Escola de Atividades Aquáticas de Santarém, devido às condições climatéricas adversas que têm afetado a região.

A decisão, tomada em articulação com o Município de Santarém e com base nos alertas emitidos pela Proteção Civil, pretende garantir a segurança de todos os utilizadores. As medidas estarão em vigor até domingo, 8 de Fevereiro.

Em comunicado, a Viver Santarém agradece a compreensão da população e sublinha que a situação está a ser acompanhada “de forma permanente” em coordenação com as entidades competentes. Quaisquer atualizações serão divulgadas através dos canais oficiais da instituição.

    Fotogaleria

    Edição Semanal

