05/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 05-02-2026 13:05

Inundação fecha EN118 e isola Vale de Cavalos da Chamusca

A Estrada Nacional 118 está cortada ao trânsito entre Vale de Cavalos e a Chamusca devido à inundação da via, uma situação que levou o município a activar medidas de protecção à população e a recomendar percursos alternativos.

O Município da Chamusca informou que o troço da EN118 que liga Vale de Cavalos à sede do concelho se encontra encerrado por não estarem garantidas as condições mínimas de segurança para a circulação rodoviária, na sequência da subida do nível da água que invadiu a estrada. Como alternativa, as autoridades recomendam a utilização do percurso via Torres Novas, através da Autoestrada A1, enquanto se mantiver o corte da via.
O Serviço Municipal de Proteção Civil está a acompanhar a situação de forma permanente, em articulação com as restantes entidades envolvidas, garantindo que todos os meios necessários estão mobilizados para a proteção da população e a gestão da ocorrência.

