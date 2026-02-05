Sociedade | 05-02-2026 13:05
Inundação fecha EN118 e isola Vale de Cavalos da Chamusca
A Estrada Nacional 118 está cortada ao trânsito entre Vale de Cavalos e a Chamusca devido à inundação da via, uma situação que levou o município a activar medidas de protecção à população e a recomendar percursos alternativos.
O Município da Chamusca informou que o troço da EN118 que liga Vale de Cavalos à sede do concelho se encontra encerrado por não estarem garantidas as condições mínimas de segurança para a circulação rodoviária, na sequência da subida do nível da água que invadiu a estrada. Como alternativa, as autoridades recomendam a utilização do percurso via Torres Novas, através da Autoestrada A1, enquanto se mantiver o corte da via.
O Serviço Municipal de Proteção Civil está a acompanhar a situação de forma permanente, em articulação com as restantes entidades envolvidas, garantindo que todos os meios necessários estão mobilizados para a proteção da população e a gestão da ocorrência.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar