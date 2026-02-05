uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 05-02-2026

Inundações em Alhandra e Vila Franca de Xira sem vítimas

As cheias do Tejo inundaram áreas ribeirinhas de Alhandra e Vila Franca de Xira durante a madrugada, interromperam a circulação ferroviária na Linha do Norte e somam-se a dezenas de ocorrências causadas pelo mau tempo em todo o país.

O rio Tejo galgou as margens esta madrugada e causou inundações junto às zonas ribeirinhas de Alhandra e Vila Franca de Xira, que levaram à suspensão da Linha ferroviária do Norte, entre Castanheira do Ribatejo e Alverca.
Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou esta manhã à Lusa que as inundações não causaram vítimas, nem desalojados.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 06:30 pelo menos 70 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies.
Segundo informação disponível no site da ANEPC às 06h30, a maioria das ocorrências foram registadas na Grande Lisboa, nas regiões Oeste, Lezíria do Tejo, Coimbra e Península de Setúbal.
A depressão Leonardo está a atravessar o continente com chuva persistente e por vezes forte, e vento, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram algumas centenas de feridos e desalojados.
O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

