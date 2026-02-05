A evolução do caudal do rio Sorraia está a ser acompanhada de forma permanente pelas autoridades e pela instituição, num cenário que, apesar do agravamento, não levou ainda à activação do plano de evacuação.

Lar em Coruche mantém utentes em segurança apesar das cheias no Sorraia

A necessidade de retirar os idosos do Lar do Monte da Barca, em Coruche, onde se encontram 132 utentes, não se coloca, para já, apesar da subida do caudal do rio Sorraia, confirmou fonte da instituição a O MIRANTE.

Segundo a mesma fonte, “está tudo bem” e os utentes encontram-se “em segurança”, numa altura em que os níveis da cheia aumentaram de forma considerável.

A situação está a ser monitorizada em articulação permanente com a Protecção Civil.

A Santa Casa da Misericórdia de Coruche procura tranquilizar familiares e amigos dos utentes, assegurando que a instituição está preparada para responder a uma eventual mudança do cenário.